Avant d’apprendre que le MBAM renonçait à l’aile Riopelle, on ne savait pas où serait édifié cet espace. On a appris, depuis, qu’une élévation sur bâtiment existant était prévue. J’avais parfois rêvé que l’aile Riopelle occuperait l’édifice magnifique du magasin Holt Renfrew ainsi que ses annexes rue Sherbrooke, désormais inoccupés. La Guilde et le MBAM se trouvant à proximité, cela aurait eu du panache et aurait créé une allée muséale digne de ce nom avec le musée McCord à proximité. Cette idée a sans doute été exploitée. Est-ce trop tard pour y revenir ?