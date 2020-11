Le mitraillage des points de presse

Cet été, lors des points de presse, on n’en finissait plus de demander au premier ministre : « À quand le BBQ ? Quand, quand, quand ? » En octobre, c’était : « Pis l’Halloween ? Pis l’Halloween ? » Depuis des semaines, c’est : « Combien de rencontres pour Noël ? Combien, combien, combien ? » Pressé comme un citron, et selon les informations qu’il possède au moment du point de presse, le premier ministre avance une date. Cinq jours plus tard, on lui tombe dessus en arguant qu’il s’est prononcé trop vite… Et ça recommence. Suggestion : offrez-lui donc une boule de cristal comme cadeau des Fêtes !