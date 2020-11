Dérives animalistes

La ville de Longueuil renonce à « massacrer » de « gentils » chevreuils, ce qui satisfait les animalistes fanatisés.

Ces derniers ne comprennent pas le fonctionnement d’un écosystème : il y a une population de végétaux, qui nourrit des herbivores. Ces derniers ne doivent pas être trop nombreux, sinon les végétaux seront surexploités et l’écosystème sera dégradé et pourra s’effondrer. Heureusement, dans un écosystème stable, des prédateurs régulent la population des herbivores. (Dans le parc Yellowstone, l’introduction du loup a permis d’améliorer grandement l’écosystème.) Si les prédateurs sont absents, les chasseurs et trappeurs peuvent les remplacer.

Les animalistes ne raisonnent pas, ils ont le plus souverain mépris pour les plantes et les arbres, ils n’ont que faire du souci de protéger des espèces végétales qui risquent de disparaître. En cela, ils sont à l’opposé des environnementalistes lucides. (On pourrait dire qu’ils font du « régnisme », de la discrimination à l’égard de ce qui n’est pas animal.)

En plus, certains animalistes ont un comportement criminel, ce qui est inadmissible. Il est très malheureux que les autorités de la Ville de Longueuil aient renoncé à leur projet.