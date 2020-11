Je suis une double rescapée. D’une part, parce que j’ai survécu, sans aucune séquelle, à un arrêt cardiorespiratoire grâce à l’intervention rapide des ambulanciers et du service de réanimation du CHUM (avec une asystolie de plus de deux minutes). D’autre part, parce que cet arrêt cardiaque est survenu en 2009 et non en période de pandémie de la COVID-19.

Je suis horrifiée d’apprendre que les manœuvres de réanimation ont été interdites pendant six mois.

À aucun moment, les services de réanimation n’ont été saturés, selon Mme McCann et M. Legault, qui nous annonçaient quotidiennement le nombre de lits disponibles et répétaient que le système de santé tenait bon, grâce à des reports de chirurgies non urgentes. En fait, en appliquant cette directive, des lits étaient disponibles parce qu’on laissait mourir des gens sans essayer de les sauver. Pour avoir des lits « au cas où », pour accueillir des malades de la COVID-19. Parce qu’un malade de la COVID-19 sauvé, c’est plus « vendeur » qu’un arrêt cardiaque sauvé ? Le taux de survie n’est pas de 1 % à 3 %, il est plutôt de 10 %. Mais depuis quand sélectionne-t-on, au Québec, les malades en fonction de leur maladie et de leur chance de survie ? Tout le monde ici, dirigeants politiques en tête, a hurlé quand les médecins italiens ont dû faire des choix déchirants. Au Québec, on a choisi d’éviter de faire ce choix en refusant de prendre en charge des personnes en urgence vitale autres que celles atteintes de la COVID-19. Une élimination en amont ! Je pense qu’on n’a jamais vu ça dans aucun pays. Désolant… et révoltant.