Manque de sérieux

En ce qui concerne l’ouverture prochaine d’un nouveau sentier de motoneige entre Saint-Faustin–Lac-Carré et Mont-Tremblant, la réflexion du MTQ sur l’acceptabilité sociale du projet m’indigne au plus haut point.

Selon le MTQ, « […] cette acceptabilité sociale, ce n’est pas juste pour les résidents, mais aussi pour les motoneigistes qui souhaitent pratiquer leur sport […] ». C’est connu depuis belle lurette que cedit « sport » compte parmi les plus polluants, les plus bruyants et les plus anti-écologiques pour les résidents concernés par ces sentiers. Personne n’accepterait de subir ce sort.

Le MTQ essaie de nous faire avaler que le plaisir des motoneigistes qui emprunteront ce nouveau sentier est plus important, compte tenu de l’économie en contexte, que le calvaire permanent enduré par les résidents concernés.

Cette attitude du MTQ démontre que le gouvernement caquiste ne se soucie absolument pas des besoins des citoyens. Empathie complètement absente ! Un gouvernement ne doit-il pas défendre les intérêts, les droits et les besoins fondamentaux des citoyens, dont celui de vivre dans un milieu de bien-être ?

Cela fait la preuve également du peu de sérieux que ce gouvernement a dans la mise en œuvre prochaine de son fameux plan « vert » ! Comme gouvernement responsable, on repassera !