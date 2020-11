Un combat malavisé contre la loi 21

En réponse à la lettre de France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone



Madame Langlois, il y a quelques jours, j’ai reçu une lettre de Mme Françoise David m’invitant à soutenir financièrement Amnistie internationale. J’ai entendu parler pour la première fois d’Amnistie internationale il y a bien des années et il m’est arrivé d’écrire des lettres à l’invitation d’Amnistie internationale en appui à des prisonniers politiques de divers pays, privés de leurs droits, torturés ou menacés de mort. Plus récemment, depuis quelques années, je versais une petite somme mensuellement en appui au travail de votre organisme.

Cette fois-ci je ne répondrai pas à l’appel de Mme David, car je dois dire que j’ai été estomaqué en apprenant récemment qu’Amnistie internationale Canada francophone est un des groupes menant la contestation judiciaire de la loi 21.

La loi 21 est une loi qui a été adoptée démocratiquement par l’Assemblée nationale du Québec afin d’affirmer la laïcité de l’État. Dans votre texte d’opinion paru dans le journal Le Devoir du 20 novembre, vous associez la loi 21 à la « vindicte populaire » visant les musulmans à la suite du 11 septembre 2001 et vous considérez que le « véritable objet d’opprobre (de la loi 21) est ici le voile islamique et ses dérivés ». Il faut mal connaître l’histoire du Québec pour décrire le mouvement en faveur de la laïcité au Québec comme une volonté de porter atteinte aux droits des femmes musulmanes. Le mouvement en faveur de la laïcité de l’État s’est forgé à l’époque de la « grande noirceur » alors que l’Église catholique exerçait son emprise sur la société québécoise. Il dénonçait les torts causés par la présence du pouvoir religieux au sein des institutions de l’État, y compris dans le réseau scolaire.

Ce mouvement en faveur de la laïcité se poursuit aujourd’hui avec la loi 21 qui oblige les personnes en situation d’autorité dans l’administration publique, y compris les professeurs qui ont une grande influence auprès des enfants au primaire et au secondaire, à ne pas afficher de signes religieux au travail : c’est un moyen qui favorise le vivre-ensemble, dans le respect des citoyennes et des citoyens — et de leurs enfants — lorsque ceux-ci interagissent avec des représentants de l’État.

Désolé, mais je ne peux plus soutenir Amnistie internationale alors qu’elle mène ce combat malavisé.