Contre le plan Legault pour le temps des Fêtes

Le gouvernement Legault a rendu publique sa politique sur les rencontres familiales autorisées durant les Fêtes. J’ai suivi scrupuleusement toutes les consignes de santé publique jusqu’à maintenant, mais je m’oppose au plan proposé. On autorise des rassemblements d’un maximum de 10 personnes, de 3 adresses différentes, en demandant aux Québécois de se confiner dans la mesure du possible dès la fin des classes. Jusqu’ici, je suis d’accord avec la logique, même si le confinement est court.

Ce à quoi je m’oppose, c’est de limiter les rencontres à la période du 24 au 27 décembre. Mes objections sont de trois ordres :

1- Considérant que nous sommes dans un État laïque, ce ne sont pas tous les Québécois qui fêtent autour du 25 décembre, et les vacances de chacun peuvent ou non recouper ces dates.

2- Cette politique est organisée autour des enfants scolarisés et de leurs familles, alors que les ménages avec enfants au Québec représentent une minorité de la population, soit 40 %. Donc, 60 % des ménages québécois (43 % de couples sans enfants et 17 % de personnes vivant seules) n’ont pas d’enfants, mais seront assujettis à une politique basée sur les dates de scolarisation.

3- Entre le 24 et le 27 décembre, si un ménage de 3 personnes rencontre deux ménages de 3 et 4 personnes le premier jour et ainsi de suite pour 4 jours, chaque personne de ce ménage peut avoir été en contact avec 21 personnes différentes. Est-ce un risque calculé ?

Je forme avec ma famille une bulle de six personnes, tous sans enfants, de trois adresses différentes. Le télétravail nous permet un confinement de 14 jours avant et après une fête familiale débutant le 28 décembre. Or, même si notre réunion sera plus sécuritaire que celles qui pourront avoir lieu du 24 au 27 décembre, nous contreviendrons aux directives de santé publique en raison des dates. Je demande aux autorités de reconsidérer les dates autorisées de rassemblements et de prendre en compte les ménages sans enfants ou sans enfants d’âge scolaire qui peuvent prévoir de longs confinements et ceux pour qui la période de festivités/vacances ne tourne pas autour du 25 décembre, considérant que nous sommes dans un État laïque. Je propose qu’on nous sensibilise plutôt à limiter le nombre de personnes que nous croiserons pendant les festivités et à la durée du confinement avant et après ces rassemblements.