Confort et indifférence

Il y a quelque temps, Pierre Karl Péladeau, alors qu’il touchait encore à la politique, s’est offusqué que, dans un festival de « musique émergente », au Québec, on entende si peu de français. Pas dans l’ouest de Montréal ; en Abitibi. On lui est tombé dessus comme s’il était un pestiféré. La « musique émergente », c’est bien celle de l’avenir, n’est-ce pas ? Au Québec, force est de reconnaître que le français baigne dans le confort et l’indifférence. Oui, le français est menacé, mais qui s’en soucie ?

Daniel Bélanger vient de lancer un disque intitulé Travelling ; à MétéoMédia, on voit une publicité qui nous dit « Visit Florida » ; à la télé, Ariens nous vante les mérites de sa souffleuse à neige au son d’une chanson en anglais ; la compagnie We Cook, qui vend des mets préparés, se dit « fièrement québécoise » ; le Grand Prix Numix 2020 est remis à Vincent Morisset pour son œuvre Vast Body 22 ; The Humankind Odyssey remporte aussi un prix Numix. Et ainsi de suite.

Les agences de publicité et les artistes ont bien le droit de se produire dans la langue de leur choix. Mais n’y a-t-il pas là, aussi, un message, sur l’état de la langue française ? Est-il besoin de continuer ?