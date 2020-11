Je n’en peux plus du temps des Fêtes

Vous n’étiez pas tannés de trop consommer ? Notre bonheur collectif dépend-il vraiment d’une période de fin d’année, devenue si commerciale ? La fin décembre a trop longtemps ressemblé à une course contre la montre qui aboutit parfois à des déceptions, voire à des frictions. Tant de stress accumulé, par publicités interposées, comme s’il s’agissait d’une compétition, de bien paraître, de se donner bonne conscience. Tenions-nous tous mordicus à ce rythme infernal de consommation comme si notre survie en dépendait ? Ajoutons cette année le stress de savoir si les commandes en ligne seront livrées à temps.

La pandémie, me semble-t-il, nous force à une réflexion en profondeur sur notre présence auprès d’autrui, sur l’esprit de famille, l’amitié, le bon voisinage, bref, la générosité. Ne boudons pas la méditation.

Je n’en peux plus d’entendre parler du temps des Fêtes « à sauver ». La ruée vers les centres commerciaux et les magasins de grande surface a fini par me dégoûter. N’y a-t-il pas une limite à consommer et à gaspiller ? Pendant que les Québécois demeurent suspendus aux lèvres de François Legault et du Dr Arruda afin de savoir combien de convives inviter chez soi et quand, quel risque de contamination aux conséquences potentiellement graves courront ces foules nombreuses en mal de ne pas rompre avec la tradition de surconsommation, chassant frénétiquement les meilleures aubaines ? Ça vous tente, une forte troisième vague en janvier ?

Tout le monde n’a pas la chance de compter sur des proches et de vrais amis. De pouvoir s’offrir du foie gras et du chapon avec du champagne, à dix ou vingt convives dans un chic décor, cela ne rend pas forcément plus heureux. Et le nombre de convives invités ne reflète pas l’ampleur de la générosité des hôtes.