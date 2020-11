Les deux solitudes et le recul du français à Montréal

Se pourrait-il que le fantôme de la vieille-maudite-Anglaise-de-chez-Eaton, cette figure iconique de la rue Sainte-Catherine de mon enfance, continue de hanter le commerce de détail à Montréal ? […] Charité bien ordonnée commence par soi-même, nommons d’abord l’indifférence ou la pusillanimité de la clientèle qui n’ose pas répliquer, en paroles et surtout par l’utilisation de son pouvoir d’achat. Il faut aussi constater la faiblesse, sinon l’échec, des services de francisation offerts aux nouveaux immigrants dont l’anglais est la langue principale […]. Mais l’immigration, récente ou non, n’est certainement pas le facteur prédominant : cherchons plutôt du côté de cette réalité têtue qu’on appelle les deux solitudes. Les Québécois francophones voient les « Anglais » […] comme une minorité au Québec, tandis qu’eux se perçoivent plutôt comme une majorité au Canada. Plusieurs ont fait remarquer que la maîtrise du français avait pourtant grandement progressé dans la population non francophone en général. Il n’en reste pas moins que la maîtrise d’un français fonctionnel n’est pas suffisante pour avoir envie de participer davantage à l’univers francophone. L’école aurait ici un rôle majeur à jouer pour faire en sorte que les non-francophones, aussi Canadiens majoritaires qu’ils puissent se percevoir, se sentent aussi un peu Québécois et consomment quelques produits culturels québécois de la même façon que les francophones consomment allègrement des produits de l’univers culturel anglo-américain. Comme disait en substance récemment Barack Obama, pour avoir une société cohérente, cela prend un consensus sur un certain nombre de faits : à l’évidence, nous n’en sommes pas là chez nous.