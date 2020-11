Anglicisation continue

Je doute que François Legault renforce vraiment la loi 101. Bien que le chef de la CAQ soit nationaliste, c’est aussi un homme d’affaires né. Il sait que le « business », c’est en anglais que ça se passe, d’autant que le Québec est collé sur les États-Unis. Voilà pourquoi, en définitive, il a permis au collège Dawson de s’agrandir et a donné le Royal Victoria à l’Université McGill. Deux décisions incompréhensibles pour tous ceux qui ont à cœur le français. Et c’est pour nos gens d’affaires qu’il s’apprête à augmenter le nombre d’immigrants à accueillir, ce qui fragilisera encore plus le socle français. Si les organisations syndicales ont demandé un renforcement de la loi 101, aucune association patronale ne l’a fait, car cela nuirait aux affaires. Non, les Québécois ne sont pas chanceux. Ils sont tombés sur un businessman qui voulait être premier ministre.