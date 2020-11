La publicité et nous

Oui, c’est un mal nécessaire pour financer nos émissions de télévision. Ça, on le comprend parfaitement. Mais est-ce que ceux qui font ces pubs étudient seulement « le marché », mais pas la pédagogie ni la psychologie des spectateurs, au point de nous empoisonner ?

En une seule et même soirée de télévision, on peut nous repasser la même pub un nombre incroyable de fois : c’est exaspérant !

Voir une pub une première fois : on est curieux, on regarde, on écoute.

Voir une pub une deuxième fois : on endure, mais on n’est plus intéressé.

Voir une pub une troisième fois : on zappe et/ou on coupe le son, et/ou on va aux toilettes !

Voir une pub une quatrième fois : on est saturé et à « boute ».

Mais la voir une énième fois, à répétition, à intervalle de quelques secondes ?

Là, on n’est pas seulement écœuré, on développe une animosité et une allergie totales au produit annoncé, au point de se dire je n’achèterais jamais ça ou je n’irais jamais là…

De plus, on nous rebat les oreilles avec le changement climatique et les problèmes environnementaux, mais il y a une tonne de pubs pour les gros chars, les plus gros surtout.

Même des compagnies dénoncées dans La Facture et qui font l’objet de multiples poursuites comme Trigone (construction…) peuvent continuer à se vanter dans leurs publicités mensongères diffusées sur nos écrans.

Soyez assuré que je ne suis pas la seule personne qui s’en plaint, et s’en étonne ; oh que non !