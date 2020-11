Être apatride dans son propre pays

Dimanche dernier, sur le plateau de Tout le monde en parle, l’humoriste Adib Alkhalidey a déclaré qu’« on est en train de priver une génération au complet du droit d’appartenir au Québec, du droit de s’identifier à la culture québécoise. C’est des apatrides même s’ils sont nés ici, parce qu’ils ne se voient nulle part ». Depuis, cette pensée ne me quitte pas.

Il y a ceux qui sont nés ici. Il y a ceux qui ont vécu la moitié de leur vie ici et l’autre moitié ail-leurs. Il y a aussi ceux qui viennent d’arriver. Je m’identifie à la deuxième catégorie. Mais, dans tous les cas, notre réalité est sensiblement la même : être chez soi sans se sentir réellement chez soi.

Je n’aime pas aborder ce sujet parce que, somme toute, mon parcours d’immigration et d’intégration a été relativement « réussi » ; parce que, de par mes origines mexicaines, je ne vis pas la même discrimination que d’autres personnes issues de groupes marginalisés peuvent vivre au quotidien ; et parce que, par les temps qui courent, s’exprimer sur de tels sujets peut susciter de violentes réactions. Néanmoins, il m’arrive parfois de remettre en question mon appartenance à la société québécoise. Non pas que je le veuille, mais bien parce qu’en raison du discours niant le racisme systémique, invalidant notre expérience et remettant en question notre présence, ce discours finit par s’instiller dans mon esprit.

S’il est vrai que la construction de l’identité est un processus individuel, ce processus est tout aussi collectif. Et cette identité se développe surtout par un sentiment d’appartenance au groupe.

Cependant, à force d’entendre que la discrimination systémique que l’on peut vivre n’existe pas, et parce que, lorsque l’on prend la parole, on nous réduit au silence au nom de la liberté d’expression, on finira par croire que l’on n’a pas le droit d’appartenir au Québec. Or, je crois aussi que la société québécoise à laquelle j’appartiens et m’identifie est capable de beauté, est une société dont les citoyennes et les citoyens savent faire preuve de bienveillance et d’inclusion. C’est dans ce Québec où je me sens réellement chez moi, et nulle part ailleurs, que je me verrai passer mes vieux jours.