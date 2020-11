Loi 21 et Amnistie internationale

Depuis plus de 30 ans, j’ai toujours appuyé financièrement Amnistie internationale. Je jugeais la cause noble. Je me disais que, si un jour j’en arrivais à croupir dans une geôle pour mes opinions politiques, je serais bien content qu’un organisme comme Amnistie se soucie de moi et veille à me faire libérer ou à m’éviter la torture.

Toutefois je suis tout à fait opposé à la prise de position d’Amnistie sur la Loi sur la laïcité de l’État, dite loi 21.

Je considère que ce n’est pas du tout dans le mandat d’Amnistie de prendre position dans ce dossier. Le Québec n’est pas une dictature. Il n’y a personne d’emprisonné ou de torturé pour ses opinions. N’importe qui peut pratiquer sa religion, quelle qu’elle soit, sans contrainte.

Le gouvernement démocratiquement élu, avec l’appui de la majorité de la population, a demandé aux représentants de l’État de s’abstenir de porter des signes religieux en signe de neutralité et d’objectivité. Ceux qui veulent continuer à travailler comme enseignant, policier, gardien de prison, etc., n’ont qu’à retirer leurs signes religieux pendant leur quart de travail et libre à eux de les porter en d’autres temps.

Je ne concevrais pas de me présenter au travail avec un macaron ou un objet prônant une appartenance politique quelconque, même si j’avais des convictions profondes, soucieux de respecter une certaine neutralité face aux personnes que je côtoie. Pourtant, je n’ai pas l’impression qu’on brime mes convictions.

En conséquence et pour la première fois depuis longtemps, je ne vous enverrai pas d’argent tant que vous le dépenserez pour une cause semblable, sans aucun rapport avec le mandat d’Amnistie.