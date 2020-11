Le temps minimal nécessaire pour apprendre

On se pose beaucoup de questions ces jours-ci sur la pertinence de prolonger ou non de deux semaines environ le congé de la période des Fêtes dans les établissements scolaires. L’argument le plus favorable à cette option s’appuie sur des intérêts de santé publique.

Ainsi, en ajoutant une « période de quarantaine » à la suite du congé d’une quinzaine de jours commençant autour du 21 décembre pour se poursuivre normalement jusqu’au 4 janvier, on réduirait les risques de propagation du coronavirus à la reprise des activités scolaires en janvier.

C’est bien noble comme argument, mais cela me semble bien naïf… Croit-on vraiment qu’en prolongeant le congé scolaire de deux semaines pendant la période des Fêtes, on induira un « confinement volontaire » pour une période de 10 à 14 jours à la fin de ce congé… ?

En raison des perturbations de toutes sortes vécues depuis le début de la présente année scolaire, bien peu d’élèves pourront compter avoir bénéficié de 180 jours de services éducatifs, virtuellement ou « en présentiel », en 2020-2021. C’est pourtant ce que prescrit le Régime pédagogique.

L’importance que l’on accorde aux apprentissages qui doivent être minimalement acquis sur une base annuelle ne peut souffrir de l’amputation, à répétition, des conditions et du temps nécessaires pour y parvenir.

La prolongation du congé des Fêtes doit logiquement avoir pour conséquence la prolongation du calendrier scolaire. S’il apparaît inconcevable, à l’analyse de certains, de faire cette prolongation en juin, voire en juillet, peut-on imaginer sacrifier, au bénéfice des apprentissages, la semaine de relâche de mars ? J’entends bien les protestations au simple fait d’en invoquer l’idée…

Sur quoi se centrer, sinon sur ce que commande le bien de l’élève : développer les compétences des programmes d’études prévus pour lui en 2020-2021. Cela suppose que l’on dispose du temps impérativement nécessaire pour pouvoir le faire.