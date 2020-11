La responsabilité du Parti républicain

Plusieurs des éditoriaux et des chroniques récents du Devoir condamnent, avec raison, les bassesses invraisemblables et absurdes de Donald Trump dans sa négation du résultat des élections présidentielles.

De mon point de vue, Trump et les soixante et onze millions d’Américains qui ont voté pour lui sont presque innocentés, car lui-même, Trump, et ces « voteurs » souffrent d’ignorance collective. Trump, lui, comme vrai démagogue, croit ses mensonges dur comme fer, la « meute Trump », elle, pourrait facilement croire que la terre est plate si Trump insistait. Alors de le croire pour des mensonges liés aux élections est de la petite bière !

Disons donc charitablement et avec indulgence que l’ignorance collective américaine est le prétexte qui justifie cette poursuite du déni de l’élection de Joe Biden.

En revanche, le Parti républicain, lui, n’est pas composé d’idiots et ne souffre pas d’ignorance. Ces républicains, majeurs et vaccinés, sont vraiment ceux qui permettent de perpétuer cette ignorance collective dans le bon peuple. Évidemment, ils comprennent bien que de lancer cette viande avariée pour Trump nourrit la maladie du démagogue qu’ils craignent comme des lâches.

Je termine avec un mot de Dante qui va comme un gant aux Mitch McConnell, Lindsey Graham et leurs semblables.

« Dans l’enfer, les places les plus brûlantes sont réservées à ceux qui, en période de crise morale, maintiennent leur neutralité. »