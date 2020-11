Vers l’équité en matière de vaccins

La collaboration internationale est essentielle pour assurer un accès équitable aux futurs vaccins contre la COVID-19.

Il est important de rappeler ce fait à nos dirigeants politiques. Les pays comme le Canada, qui ont les moyens de contribuer à l’effort international de développement des vaccins et d’établir une distribution équitable des vaccins, doivent intensifier leurs efforts.

Le Canada, en tant que chef de file mondial en matière d’accès équitable aux soins de santé, devrait s’engager à soutenir financièrement l’ACT-Accelerator (ACTA), dont le but est d’accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins, tout en renforçant les systèmes de santé.

Les acteurs impliqués sont notamment l’Alliance pour vaccins GAVI et l’Organisation mondiale de la santé. Cette dernière a lancé une campagne de mobilisation des ressources pour l’ACT-Accelerator, suggérant à tous les pays du G20 d’investir au moins 1 % de leur réponse COVID-19 dans une réponse d’urgence coordonnée à l’échelle mondiale. Ce 1 % représente 2,3 milliards de dollars pour le Canada. N’ayant promis que 1,4 milliard de dollars jusqu’à présent à une aide internationale contre la COVID-19, cela représente 1 % de ce 1 %. Le Canada peut, et devrait, faire plus.