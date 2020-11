L’humour comme antidote aux préjugés

Faire rire donne parfois à penser et à réfléchir. Sans prétention pédagogique, l’épisode de La petite vie qui fait tant jaser aujourd’hui n’avait-il pas d’abord le mérite de nous faire rire en présentant un miroir déformant et grossissant de nos propres travers comme peuple, avec nos biais culturels ? Doit-on empêcher l’humour et la satire d’agir comme antidote aux préjugés pour établir de bonnes et véritables relations interculturelles ?

Tout est question de contexte et d’intention. C’est ce que semblent oublier délibérément certains tenants de la bien-pensance et de la rectitude politique qui s’en tiennent toujours à une lecture au premier degré pour censurer le titre d’un monologue ou d’un essai sur le mot en n. Grisés par la victoire qu’ils ont obtenue en faisant censurer le spectacle SLĀV, mettant ainsi fin à la carrière d’une de nos plus grandes chanteuses, ces gens, avec leur vision en tunnel, visent aujourd’hui de façon répétée Radio-Canada.

Tout dialogue fructueux et fécond ne peut voir le jour en racialisant constamment les rapports et en limitant la valeur de l’argument à l’aune de l’offense, tout comme l’identité des personnes à la seule couleur de la peau. Pouvons-nous faire preuve d’une plus grande humanité en menant ensemble les combats essentiels pour plus de justice sociale, d’égalité et d’inclusion ? En mettant l’accent sur une lecture au premier degré de plusieurs produits culturels québécois ou en cherchant à imposer la censure, ne risquons-nous pas d’obtenir des effets contraires aux résultats attendus de la lutte à mener contre le racisme ? Cela m’inquiète sérieusement.