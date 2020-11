Dignité, vérité et moralité

Voilà des mots qui étaient disparus du vocabulaire et du comportement trumpiens à la Maison-Blanche. Le président républicain avait plutôt tourné le dos à ces nécessités essentielles par ses agissements indignes, mensongers et immoraux qui ont miné le climat politique américain. L’arrivée du tandem Biden-Harris va sûrement contribuer à créer des rapports plus sereins et harmonieux entre les différents acteurs de la gouvernance politique de ce pays de plus en plus divisé.

Issu d’un amalgame idéologique entre les tenants d’une droite antiétatique et certains courants religieux conservateurs, et propulsé par de fanatiques adeptes de la théorie du complot sur les réseaux sociaux, le personnage légendaire de Trump a créé un monstre qui risque de perdurer. Comme un virus pandémique, il s’est infiltré dans tous les replis du tissu social d’une partie de la population américaine qui a fait écho aux élucubrations de son maître à penser. Cette nébuleuse a bâti un monde chimérique avec ses propres règles, basées sur des faits alternatifs qui sont devenus des vérités à force d’être répétés. En ce sens, l’arrivée de Biden à la présidence constitue une forme de vaccin qui va contribuer à freiner la propagation de ce virus idéologique et, au mieux, à guérir une partie des personnes infectées.

Même si la pensée trumpienne continue à gangrener la vie politique de ce pays, le discours du nouveau président démocrate apporte un vent de fraîcheur et est porteur d’espoir pour tous les citoyens du monde, et en particulier pour une majorité d’Américains qui vivaient un cauchemar éveillé depuis quatre ans sous la gouverne de Trump. La démocratie a vaincu l’obscurantisme en permettant le retour de la dignité, de la vérité et de la moralité au sein des rapports entre le gouvernement et ses citoyens.