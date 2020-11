Réveillons-nous!

L’annonce du début de la contestation de la loi 21 nous rappelle, et Dieu sait que nous n’en avions pas besoin en ce moment, que les intégristes « soft » sont encore et toujours à l’œuvre. Lentement mais sûrement, et avec l’aide d’une batterie d’avocats qui en font leurs choux gras, ils grignotent peu à peu notre espace laïque, pour nous ramener 50 ans en arrière.

Alors, il est grand temps que tous les incroyants, agnostiques, se manifestent pour exprimer leur opposition, et je dirais même leur ras-le-bol, envers cette invasion du religieux dans toutes les sphères de notre société : politique, médiatique et maintenant celle de l’éducation. Quand on voit les derniers événements tragiques en France et qu’on apprend que les enseignants français ont maintenant de la difficulté à parler des théories de Darwin ou de la civilisation grecque parce qu’il y a des statues nues… (voir l’émission Envoyé spécial), il y a de quoi s’alarmer sérieusement.

Il nous faut appuyer la loi 21 par tous les moyens juridiques et financiers, car les opposants, eux, ne s’en privent pas (voir la liste des organismes qui les soutiennent grassement).