Asbestos, ou l’inconfort du passé

Asbestos, la mal-aimée, qui ne sait plus si elle doit garder son nom ou raser son passé, comme ces maisons et ces églises englouties dans la mine, où brille aujourd’hui un lac couleur de ciel.

Qui gardera la mémoire de ces ouvriers qui ont creusé ces galeries profondes à la force de leurs marteaux-piqueurs et au mépris de leur santé ? Le trou béant est encore là, ainsi que les montagnes de résidus. Pourquoi pas un tourisme de l’amiante, avec son musée d’interprétation, son couloir d’expérience, ses sentiers minéralogiques…

Ce site unique pourrait être un lieu d’histoire qui raconte l’évolution du capitalisme industriel et de la conscience ouvrière, de la technologie et de la pensée écologique. Photos du passé montrant des voitures dans les rues couvertes de poussière d’amiante, des ouvrières qui cousent des sacs à la main, des maisons déplacées, des mineurs avec leur boîte à lunch, des camions géants, etc.

La Ville veut se tourner vers l’avenir, mais ce qui la démarque de toutes les autres, c’est son passé, qui a forgé ce qu’elle est devenue.