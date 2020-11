Pas de précipitation à sous-compter

Le système électoral fédéral aux États-Unis permet d’élire le président de façon indirecte à travers un collège électoral dont l’idée remonte à une époque où les moyens de communication réduits empêchaient les électeurs d’un coin du pays de connaître un candidat issu d’un autre. Si la population et les partis s’accommodent de ce système issu du XVIIIe siècle et favorisant le bipartisme, pourquoi voudrait-on maintenant des résultats dépouillés à une vitesse digne du XXIe siècle ? D’autant que les grands électeurs ont maintenant jusqu’en décembre pour exercer leur choix. Il n’y a donc aucune urgence à compter les votes, encore moins à en exclure par milliers pour terminer plus tôt.