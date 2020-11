Le casse-tête de la tête cassée

1er novembre 2020, lendemain des meurtres sordides du 31 octobre. Un acte de crime est avant tout un acte non prémédité. La santé mentale est un état non prémédité, et sa précarité est hors de notre contrôle.

Les deux vies perdues à Québec le soir d’Halloween 2020 couleront longtemps sur les failles de la santé mentale, mais ne vont jamais les pénétrer. C’est trop creux. Tellement creux qu’on ne voit pas que les gens qui creusent ces failles sont à la fosse même de cette horreur. C’est sur eux que tombent sans cesse les morts, et ce cycle sans fin ne cessera jamais. Cacher le mal avec d’autres maux, ça ne sauve personne.

Si notre télécommande de télévision ne fonctionne plus, habituellement on change les piles. Quand on change les piles, habituellement on n’essaye pas d’insérer les nouvelles par-dessus les anciennes. On retire d’abord les anciennes. Et il existe un dépôt précisément conçu pour les piles et les batteries usagées.

Parce que les piles, lorsqu’elles sont jetées dans la nature, se dégradent sous l’effet de la corrosion. Jetées à la poubelle, elles sont enfouies — et finissent là aussi par se dégrader — ou incinérées. Elles relâchent alors ces métaux qui peuvent polluer l’environnement. Souvent de fait, on se met à blâmer les autres pour leur insouciance quant à l’environnement.

Que les autres, c’est l’enfer

Mais l’enfer, ce n’est pas que les autres, Sartre,

L’enfer, c’est nous.

Et comme on le fait avec les piles, on jette ces âmes déchues n’importe où. Pour ensuite blâmer leurs actions corrosives qui auraient pu être évitées si seulement nous avions pris le temps de les envoyer à un endroit conçu pour les aider. Mais comme les piles, souvent, on sait seulement qu’une fois usée, on s’en débarrasse, mais on ne sait pas où. De toute façon, nous avons tous la poubelle sociétale avide de tout ce qu’on lui donne, jamais trop loin.

Prenez le temps de vous informer. Si on dit que dans une relation, la communication est la clé, pourquoi ça serait différent dans une ville, une société, un monde ? Et peu importe la forme de la pile, sa couleur, sa marque, de quelle industrie elle vient, peu importe qui l’a fabriquée, peu importe… Toutes les piles sont corrosives si on n’en prend pas soin et qu’on s’en départ n’importe comment.

Soyez prudents, avec vous-même, envers les autres. Cessez de croire que vous avez moins de valeur qu’un autre, plus de valeur qu’un autre. On est tous le même dispositif électrochimique, on a seulement différentes réactions chimiques.

Mes plus sincères pensées aux familles, touchées de près ou de loin par ces meurtres. Et à la double peine portée par d’autres.