La cour est pleine

Je suis résident et commerçant dans le Village de Montréal. Depuis de nombreuses années, le Village est aux prises avec une lourde problématique d’itinérance, de toxicomanie et de troubles de santé mentale. On le vit, on le voit et on en entend parler tous les jours. La concentration et l’ajout dans le secteur, année après année, de refuges et de services pour cette clientèle ne font qu’aggraver la situation. Le sentiment d’insécurité dans le quartier est devenu si aigu dans les six derniers mois qu’une rencontre s’est tenue mercredi passé entre des représentants des deux postes de quartier, des trois ordres de gouvernement, de la SDC du Village et les commerçants. On nous a confirmé que tous étaient conscients de la gravité du problème et qu’on avait notre vitalité à cœur.

Le lendemain, on apprenait par les médias que le campement de la rue Notre-Dame serait déménagé dans l’hôtel Dupuis, dans le Village. 380 nouvelles chambres. L’initiative est louable, certes, il faut protéger ces gens vulnérables de l’hiver qui approche à grands pas. Mais pourquoi encore dans le Village ? Ses commerces sont déjà en péril et ne pourront survivre à un tel projet. Régulièrement, des clients me disent qu’ils n’ont plus envie de venir dans le quartier parce qu’ils ne s’y sentent pas en sécurité. Les élus semblent avoir décidé de sacrifier le Village pour en faire un Downtown Eastside (Vancouver) ou un South Central (Los Angeles). L’impact sur la vie socio-économique du quartier sera grave. Serons-nous indemnisés pour cette nouvelle perte de revenus qui s’ajoutera à celle déjà causée par la COVID-19 ?

Plutôt que de créer un ghetto dans le Village, pourquoi ne pas partager cette responsabilité avec les autres quartiers pour que tous contribuent à l’effort ? Les hôtels du centre-ville sont vides présentement, pourquoi ne pas en choisir un là-bas ? À quand un refuge dans Westmount ou sur le Plateau ? Comprenez bien que ce n’est pas une question de « pas dans ma cour » ; la cour est déjà pleine. Il ne s’agit pas d’un manque de compassion, le Village fait plus que sa part pour venir en aide aux plus démunis. Il n’a tout simplement pas la capacité d’absorber un projet de cette ampleur vu la concentration des ressources déjà existantes dans le quartier.