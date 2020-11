Novembre, le devoir de mémoire

Novembre, mois des Morts, mois du Souvenir. En cette année de deuils multiples, ne serait-il pas à propos d’imposer, dans tous les établissements d’enseignement du Québec, le respect à l’unisson d’une minute de silence afin d’honorer la mémoire de tous ceux et celles qui sont décédés de la COVID-19 ? Ici comme ailleurs, combien d’octogénaires et de nonagénaires, victimes du coronavirus ? Tout un pan de mémoire qui a soudainement disparu. Faut-il que ce soit à jamais ? Il me semble opportun d’accorder un temps d’échange et de réflexions, entre enseignants et élèves, autant qu’en cellules familiales, à des thèmes que l’on tend à contourner, voire à occulter pour toutes sortes de raisons : la perte d’un être cher, le difficile accompagnement d’une fin de vie ou l’impossibilité d’accompagnement, le rituel funéraire en raccourci ou escamoté. La responsabilité sociale partagée afin de préserver les seniors. Et puis, il n’y a pas que l’impératif de condoléances, n’oublions pas les vieux qui restent, ayant le goût de vivre, de transmettre leur brin de sagesse. Comment leur témoigner l’affection d’une jeunesse ? Poser telle question est une forme de réparation.