La pandémie donne des gouvernements majoritaires

Les gouvernements minoritaires du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique ont fait le pari de déclencher des élections en septembre et en octobre, cela en pleine pandémie de COVID-19, estimant que les électeurs étaient satisfaits des politiques mises en place pour passer au travers. Et ils ont remporté haut la main leur pari.

Voilà qui devrait inspirer le gouvernement minoritaire libéral à Ottawa, qui a dépensé des milliards de dollars pour combattre la pandémie et la crise qui en a résulté, à la satisfaction générale des Canadiens. M’est avis que Justin Trudeau trouvera lui aussi un prétexte acceptable aux yeux des électeurs pour les appeler aux urnes. Idéalement, il voudra le faire avant que le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique rende son verdict sur l’affaire UNIS (WE Charity), car si le premier ministre était blâmé pour une troisième fois, son chat serait mort.