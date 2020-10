La difficile obligation d’abandonner le chauffage au mazout

Je comprends que ce n’est pas à la ville de Mont-Royal que vivent les plus pauvres, mais si ces politiques devaient se généraliser à celles et ceux qui n’ont pas beaucoup de moyens, leur imposer la transition énergétique du mazout à l’électrique, pour le chauffage domestique, est honteux. Je suis un écologiste et je suis pour la réduction de l’utilisation de la filière pétrolière dans son ensemble, mais je suis contre le fait de culpabiliser le citoyen ordinaire et lui faire payer des milliers de dollars (malgré les petites subventions gouvernementales et municipales) parce qu’il a un système de chauffage qui a été généralisé pas les lobbys pétroliers et avalisé du même coup par des gouvernements complaisants. Ce n’est pas à nous de faire l’effort de ce changement, nous en avons et en aurons d’autres à faire pour notre bien-être et celui de la planète, mais aux gouvernements et à leurs amis, les grands consortiums financiers et pétroliers qui nous ont rendus dépendants de ces produits issus de ce qui est encore de l’or noir pour les grandes puissances du monde.