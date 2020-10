Si Trump le voyou pouvait être éclipsé

Ce n’est pas sans raison que les élections américaines intéressent cette année tant de gens de ce côté-ci de la frontière. Osons croire que beaucoup d’entre eux souhaitent que celui qui est actuellement président des États-Unis soit éclipsé parce qu’il est un voyou. Est-il besoin d’illustrer comment cet homme se comporte pour être ainsi qualifié ?

Trump concourt à dégrader la politique, lui retirer tout le fini qu’elle devrait avoir. Alors qu’on voudrait conférer à la politique une certaine grandeur, l’on nous sert un « pas de classe », un homme n’ayant aucune finesse d’esprit, une insulte sur deux pattes.

On sait bien qu’on ne parviendra jamais à nettoyer la vie de toute la désobligeance qu’elle charrie, mais il faut résolument appeler à plus d’éclat. Il faut le réclamer au nom de nos pères et mères, au nom de nos ancêtres de toutes les époques et de tous les horizons, au nom de ces personnages politiques dont on lit les vies et qui ont lutté pour des causes nobles.

On apprenait que dans un tout récent livre intitulé Pandémie, le politologue québécois Jean-François Caron appelait à une « revalorisation de la politique en tant que domaine utile ». Il a totalement raison.

Croisons les doigts pour le 3 novembre.