Un peu de sérieux

Mes concitoyens me désespèrent. Que faut-il pour qu’ils prennent la situation au sérieux ? Ne craignent-ils pas un virus mortel ? Seulement d’être déprimés, isolés, mal dans leur peau (temporairement) ? Ne veulent-ils pas rester en vie ? Que leurs êtres chers le restent aussi ? On évoque notre caractère latin. Je crois simplement que nous sommes chicaniers, chialeux et rouspéteurs. Comme nos cousins français d’ailleurs. Certes, il y a de véritables préjudices, notamment financiers. Mais il faut faire front, être solidaires. On ne sera jamais tous d’accord sur le détail des mesures prises. Chacun a son opinion sur un aspect ou un autre. Mais trêve de discussions interminables. Ce n’est pas le temps de défendre chacun sa petite communauté d’intérêts : restaurateurs, salles de spectacle ou de cinéma, salles de sport. C’est la course à l’exemption. « Pourquoi eux et pas nous ? » Ne peut-on pas s’élever au-dessus de la mêlée ? Et que dire de certains qui exigent une date de reprise, comme si on pouvait en fixer une. Nous vivons une période d’incertitude. Ce n’est pas compliqué à comprendre. Font-ils exprès ? Peut-être est-ce de la mauvaise foi. Quoi qu’il en soit, il faut donner un grand coup, tous ensemble, pour en finir un jour. S’il vous plaît. Et même si ça ne vous plaît pas…