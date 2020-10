L’irrespect est-il intolérance?

À l’instar de ce qui s’est produit à la suite des attentats de Charlie Hebdo, nombreux sont ceux qui, tout en dénonçant le meurtre odieux de Samuel Paty, en ont profité pour nous mettre en garde contre les dérives de la liberté d’expression. Dans les derniers jours, les insultes et les mises en garde pleuvaient sur Emmanuel Macron qui, en qualifiant l’islam de « religion en crise » et en autorisant la projection d’images disgracieuses du prophète, aurait fait preuve d’intolérance. Cette crise est emblématique, à mon sens, d’un débat qui tiraille de nombreuses sociétés occidentales : y a-t-il une place pour l’irrespect à l’intérieur de la liberté d’expression ?

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. » Cette maxime synthétise bien l’esprit de tolérance qui est au cœur de nos sociétés libérales. Assurément, la tolérance est un prérequis pour n’importe quelle société libre, pacifique et démocratique. L’intolérance, porteuse de haine et de violence, est à proscrire. Or, certains assimilent nécessairement la notion d’irrespect à la notion d’intolérance : manquer de respect serait donc synonyme d’intolérance. Je pense qu’il faut absolument différencier les deux mots qui sont porteurs de concepts bien différents. D’un côté, l’irrespect est impertinent et provocant ; il choque et exige une réaction de notre part. De l’autre côté, l’intolérance est intransigeante, violente et hostile ; elle cherche à écraser les voix dissidentes, à imposer un ordre d’idée. Si l’intolérance n’est jamais acceptable, l’irrespect est parfois nécessaire pour amener une réflexion, pour marquer les esprits.

La liberté d’expression ne devrait pas se traduire en devoir d’offenser, écrivait l’une de mes amies récemment. En effet, s’il est juste de dire qu’elle n’a pas le devoir d’offenser, on ne peut écarter le fait qu’elle puisse offenser par moments. Je pense qu’au cœur même du principe de la liberté d’expression, il y a cette idée d’irrespect, duquel découle le blasphème, l’offense et tous les propos qui sont irrévérencieux qui visent à créer un débat d’idées et faire avancer la pensée. Un discours aseptisé, évacué de tous propos choquants, risque de nous plonger dans un nouvel obscurantisme. Car, pensons-y, si ce n’avait été du Refus Global de Paul-Émile Borduas ou encore de Les fées ont soif de Denise Boucher, et de toutes les autres œuvres qui, flirtant avec le blasphème, l’irrespect ou l’outrage, nous ont forcés à confronter nos certitudes, aurions-nous vraiment pu nous libérer des chaînes de l’intolérance, du dogmatisme religieux et bâtir la société plurielle d’aujourd’hui ?