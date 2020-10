Races et racisme

On lisait récemment dans les pages du Devoir cet extrait d’un rapport de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université sur le racisme systémique qui sévit dans les universités : « Lors d’une conférence nationale à l’été 2019, un participant de race noire a été accusé du vol d’un ordinateur portable et a été interrogé par la GRC, alors que l’accusation ne reposait sur aucun fondement. » L’emploi du mot « race » dans un tel contexte est problématique.

Les races, d’un point de vue biologique, n’existent pas. Les études scientifiques ont en effet démontré qu’il n’existe pas de plus grande proximité génétique entre les individus communément considérés d’une même race qu’entre les individus considérés de races différentes. Ce qui ne veut pas dire que le racisme n’existe pas. Le racisme, la présupposition, consciente ou inconsciente, que certaines races sont supérieures à d’autres, repose sur la croyance que des races existent. L’usage du mot « race » (que l’on doit distinguer de la mention de ce terme) renforce cette croyance.