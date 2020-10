Une rectitude qui n’est pas à la portée du commun des mortels

On a accusé de racisme la professeure d’université VerushkaLieutenant-Duval, une personne qui, de toute évidence, n’est pas raciste. On se trouve du même coup à l’avoir plongée dans une spirale de violence et de peur, alors qu’elle est une sympathisante déclarée de la cause des Noirs. On a d’ailleurs, je le rappelle, fait subir ce même traitement à Robert Lepage l’année dernière lors du triste épisode de l’appropriation culturelle, le forçant lui aussi à s’excuser, après lui avoir fait subir une humiliation qu’il ne méritait vraiment pas. Or, dans ma vie de tous les jours, je n’aurais pas fait mieux que Mme Lieutenant-Duval. J’ai moi aussi eu des discussions destinées à comprendre l’emploi du « mot honni ». Je me sens donc personnellement heurté par les mauvaises intentions qu’on prête actuellement à cette professeure qui, tout comme moi, sou-tient le mouvement Black Lives Matter, et défend farouchement la cause des Noirs. On devrait réaliser que, ce faisant, on exige une rectitude, voire une perfection qui n’est pas à la portée du commun des mortels. J’ai bien peur qu’à force de taper sur leurs supporters, ces partisans d’un code de conduite aussi scrupuleux qu’imprévi-sible parviennent au triste résultat de désensibiliser des gens à leur cause, alors qu’ils l’épousaient sans réserve jusqu’à ce que de tels événements se produisent.