Mieux justifier les directives du confinement

Au début du mois d’octobre, le gouvernement a fermé les restaurants, bibliothèques, musées, cinémas, théâtres, bars. Il a décrété qu’il fallait réduire le nombre d’amis et de membres d’une famille lors des rencontres.

Confrontée à ces mesures, la population a réagi avec une certaine incompréhension : souvent, les fermetures annoncées ne correspondaient pas aux foyers d’éclosion. Les gens, pour la plupart, se sont résignés à suivre ces directives d’autant que pour les fermetures, ils n’avaient pas le choix.

Nous cheminons vers le 28 octobre, date à laquelle ce confinement est censé d’être réévalué. Jour après jour, on enregistre environ 1000 cas de contamination, une quarantaine de nouvelles hospitalisations par jour avec une dizaine aux soins intensifs. Le nombre de tests effectués a doublé, sinon triplé, en comparaison avec le début de la pandémie, ce qui explique en partie l’augmentation du nombre de personnes déclarées positives au coronavirus. Ces personnes peuvent être malades à divers degrés ou complètement asymptomatiques.

Au début de la pandémie, les autorités sanitaires et gouvernementales pouvaient à juste titre plaider l’ignorance du comportement du virus SRAS-CoV-2, la cause de la COVID-19. Après sept mois en compagnie de ce virus, certains constats s’imposent. Environ 92 % des décès surviennent chez les personnes de plus de 70 ans ; c’est le seul groupe qui a enregistré une surmortalité au plus fort de la COVID-19 en avril et en mai 2020. Par ailleurs, environ 84 % de ces décès surviennent chez les personnes en CHSLD et en résidences pour personnes âgées (RPA). Malgré une plus grande prévalence récente des cas de contamination chez les jeunes, ces pourcentages restent stables.

Donc, ce sont les personnes âgées vivant dans les foyers pour aînés qu’il faut protéger avant tout, mais pas au prix de leur santé mentale. Il convient de permettre les visites tout en protégeant les visiteurs et les pensionnaires, ainsi que le personnel.

Pour les personnes âgées vivant en dehors de ces foyers, il faudrait admettre qu’en général elles ont atteint un niveau de maturité qui leur permet de suivre les consignes de la Santé publique bien étayées, comme la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains. Les lieux de rencontres, qui ont été abusivement restreints autant à l’extérieur qu’intérieur, sont importants pour la santé mentale de tous, mais spécialement pour les personnes âgées, dont environ 25 % vivent seules. Déjà, les autorités sanitaires rapportent une augmentation de la détresse psychologique et de l’utilisation des antidépresseurs. Sans doute, les aînés veulent survivre, mais aussi vivre !

Il serait pertinent que la Santé publique et le gouvernement préparent leur plan de match pour expliquer et justifier à la population les mesures qui seront prises après le 28 octobre. Sans cela, les directives risquent d’être moins bien suivies par les jeunes et les moins jeunes.