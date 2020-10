De la liberté pédagogique

Je suis très contrarié de constater comment l’Université Concordia et l’Université d’Ottawa se comportent devant la levée de boucliers suscitée d’une part par le fait qu’une professeure a cité le titre d’un ouvrage de Pierre Vallières dans le cadre d’une discussion et, d’autre part, par l’emploi du « mot en n » (sic) d’une professeure dans le cadre d’un cours pour expliquer la réappropriation de ce mot par la communauté qui en est victime. On assiste ici à un lynchage de type américain dans une tentative de laver plus blanc que blanc et de se donner bonne conscience. Dans les deux cas, les universités ont plié sans même se demander quel était le contexte d’utilisation des termes reprochés. En donnant raison aux plaignants sans autre forme d’analyse de la situation, ces universités ont manqué à leur mission la plus fondamentale qui est de favoriser le débat, les échanges et la diversité des points de vue dans un but pédagogique et d’avancement des idées. Je défie quiconque de m’affirmer sans rire que les professeures en question avaient un dessein de colonisation, de domination, voire de discrimination, lorsqu’elles ont parlé comme elles l’ont fait.

Comment peut-on refuser le débat, à plus forte raison sur des termes politiquement sensibles qui appellent une information raisonnée ? Faut-il être à ce point impressionnés et intimidés par la tonitruance d’arguments soi-disant bien-pensants pour même considérer comme répréhensible le débat sur ces questions ? On aura beau jeu de se dire non racistes, mais pour ce faire faut-il pour autant afficher sectarisme et fermeture d’esprit ? Assisterait-on aux mêmes réactions si on mentionnait dans un cours d’histoire que longtemps les Québécois francophones ont été considérés comme des « porteurs d’eau » ? Va-t-on vouer aux gémonies un professeur qui osera cette allusion, alors qu’il s’agit de replacer le contexte socio-économique d’une communauté ? Je ne peux m’empêcher d’être inquiet au sujet de ces étudiants qui tuent le débat des idées, et des autorités universitaires qui s’en font les fossoyeurs.