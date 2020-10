J’ai dit que l’échec de la souveraineté était tragique. Le mot a fait sourire autour de moi. Or, ce mot n’a pas été lâché par inadvertance. Le combat pour la souveraineté du Québec, l’investissement de toute une génération dans cette cause, le souffle timide de la nouvelle génération, l’énergie intellectuelle et politique déployée, les dépenses consenties par des citoyens modestes, les échecs et les affronts subis ne l’ont pas été pour une opinion légère.

En effet, aux yeux des souverainistes, l’indépendance politique est la condition nécessaire pour que la société québécoise ne disparaisse pas. On le voit : depuis 1982 et plus encore depuis 1995, le vieux projet de Durham repris en sourdine par Trudeau et tous les libéraux gagne du terrain. La langue française, dont la loi 101 devait faire la langue commune du Québec, s’effrite et pas seulement sur l’île de Montréal.

L’anglicisation des médias, des milieux de travail, des immigrants paraît une fatalité. Alors que c’est un projet systémiquemené avec constance par les fédéraux et les Canadiens. Ils nous aiment quand nous épousons leurs valeurs et que nous leur ressemblons. Ils nous aiment compartimentés en communautés. Mais ils nous détestent en bloc, ils méprisent nos différences dont ils essaient de nous faire honte.

Individuellement, les citoyens canadiens sont pareils aux autres, souvent sympathiques, compréhensifs, ouverts. Beaucoup d’entre eux apprécient le Québec. La confiance que nous accordons aux personnes ne doit pas nous leurrer. C’est le système fédéral, celui qu’ils approuvent ou soutiennent, qui est nocif pour la société québécoise. Il faut en sortir pour décider de notre avenir. Ensuite, inévitablement, nous aurons des projets à partager avec le Canada.

Sinon, la lente disparition d’une langue, d’une culture, d’un peuple est effectivement une tragédie. Le contre-discours n’est pas agressif : « Il n’y a rien là », « Ça n’intéresse personne », « On n’est pas si mal. » Par contre, en cas de risque d’indépendance, le pouvoir fédéral use de tous les moyens légaux ou illégaux, car il considère, lui, la séparation comme tragique.