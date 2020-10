Verushka Lieutenant-Duval mérite qu’on l’écoute

La suspension de Verushka Lieutenant-Duval pour son utilisation du terme « n*gger » lors de l’un de ses cours est excessive, voire injuste.

Le pouvoir du « mot en n » est fort, et il est indéniable que c’est un terme à bannir du discours régulier. Mais, parce que c’est un mot qui contient beaucoup d’histoire, son caractère éducatif ne doit pas être ignoré. Dans son cours, Verushka Lieutenant-Duval dépouillait assurément le mot de toute connotation péjorative en ne l’utilisant que pour son sens littéral. N’évitons pas de discuter de certains pans de la culture et du passé sous prétexte que c’est inapproprié. Ne condamnons pas l’apprentissage au profit du politiquement correct et laissons au moins une chance de s’expliquer à cette enseignante, dont les intentions n’étaient visiblement pas de blesser, mais d’éduquer.

Changeons de contexte. Quand on enseigne la littérature et qu’on discute de la polémique entourant le roman Autant en emporte le vent, on ne peut ignorer ce fameux mot. On lit des extraits du texte qui le contiennent pour comprendre le portrait franchement grossier qu’on y fait des esclaves noirs. Le but ici n’est bien sûr jamais de transmettre des idées racistes à des étudiants, ou de les insulter, mais plutôt d’illustrer comment un des plus gros morceaux de la littérature américaine manque énormément de considération envers la population noire. C’est par cet apprentissage que l’on rend hommage à cette population, que l’on admet l’ignorance et la bêtise des blancs.

On est dans une magnifique ère d’acceptation, de reconnaissance, où l’on crie haut et fort ce qui est injuste ou inégal. Seulement, on ne peut nier qu’avec tout cela, on marche de plus en plus sur le bout des orteils.