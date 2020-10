À l’heure où le Québec compte 6000 décès liés directement à la COVID-19 (et combien indirectement ?), tout ce questionnement existentiel entourant l’Halloween me semble pathétique, sinon superficiel. Il y a comme un déni collectif de la réalité. N’y a-t-il

rien d’autre de plus fondamental pour le bien-être de la jeunesse ? Ni l’épanouissement ni la socialisation ne dépendent d’un tas de bonbons gratuits. Rien n’empêchait une fête à l’école, par Zoom ou au sein d’une cellule familiale.

En des temps plus optimistes, je prenais plaisir à décorer dehors, à préparer des centaines de sacs. Maintenant, notre survie est trop fragilisée pour donner libre cours à l’insouciance. Tout ce remue-méninges de nos décideurs pour cette déclaration solennelle du premier ministre mettant fin à l’intenable suspense, les enfants pourront donc passer dans les rues de toutes les zones. Le grand ouf des médias. Pathétique !

Je suppose qu’on osera s’an-goisser quant aux permissions qui seront accordées en vue des « réjouissances » de fin d’année, réjouissances, vraiment ? Croit-on occulter nos angoisses en faisant fi du drame qui se déroule, celui des disparus, des endeuillés,des esseulés, des précarisés, des moins bien outillés pour survivre à cette pandémie qui ne s’achève pas ?