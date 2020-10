Censure et conspirationnisme

Ainsi les géants du numérique (Facebook, YouTube, Twitter) ont décidé de censurer des mouvements conspirationnistes comme QAnon aux États-Unis ou la chaîne Radio-Québec, d’Alexis Cossette-Trudel, parce que ceux-ci propageraient selon eux la haine, la désinformation, les théories complotistes.

Pourtant, des chefs d’État comme Trump et Bolsonaro eux aussi mentent, désinforment, propagent des théories conspirationnistes (Trump qui accuse Biden de vouloir instaurer le socialisme ou de vouloir voler les élections aux États-Unis, Bolsonaro qui accuse l’OMS de favoriser la masturbation et l’homosexualité ou qui laisse un de ses ministres affirmer que le coronavirus est un complot communiste, etc.), tiennent des propos haineux à longueur de journée sur les réseaux et on ne ferme pas leurs comptes pour autant. Alors, pourquoi ce deux poids, deux mesures ?

Sans doute que les géants du Web veulent éviter de déplaire à ces puissants chefs d’État qui comptent des millions d’abonnés et qui leur accordent des privilèges fiscaux. Comme dit le dicton, « fort avec les faibles, faible avec les forts ».

Non seulement cette censure paraît arbitraire à certains égards, mais elle risque en plus de galvaniser, de radicaliser certaines mouvances plus ou moins conspirationnistes qui auront encore davantage l’impression de vivre en « dicta-ture » et de ne pas pouvoir s’exprimer librement dans les médias.

Ceux qu’on nomme parfois à tort des conspirationnistes ne sont pas tous des illuminés violents et dangereux. Bien qu’ils soient souvent maladroits ou mal informés, nombre d’entre eux ont des questionnements et des inquiétudes tout à fait légitimes, notamment au sujet des mesures sanitaires. S’ils ne peuvent s’exprimer ni dans les médias dits traditionnels ni dans les médias dits sociaux, comment ces gens pourront-ils se faire entendre ?

N’aurions-nous pas intérêt à essayer de comprendre ceux qui, dans le respect et la non-violence, pensent et s’expriment différemment et à dialoguer avec eux? Les complotistes ne sont-ils pas le fruit d’un système d’éducation qui a failli à la tâche, d’un système politique oligarchique, corrompu, déconnecté, qui inspire la méfiance et le cynisme, d’une société compartimentée, atomisée qui n’admet plus le dialogue, la nuance, la pensée complexe, le débat contradictoire ?