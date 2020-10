Indiens instruits, guerriers redoutés des dirigeants, à vos armes!

Dans la foulée du mouvement #JusticePourJoyce, Samian a devancé la sortie de son nouveau clip Génocide, prévue pour 2021. Dans cette dénonciation, ça dit : « Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits ». Dans ce grand cri du cœur, l’étudiante métisse que je suis a entendu son appel aux armes.

Cet automne, on compte dix étudiants autochtones au cégep régional de Lanaudière à Joliette. Je suis l’une d’entre eux. Avec un peu de chance, sur les dix étudiants, un ira à l’université et un autre ressortira du cégep avec un diplôme. « L’inégalité d’accès et de réussite scolaires entre les Autochtones et les allochtones, clairement présente tout au long du cursus scolaire, est particulièrement marquée aux études collégiales et universitaires » (Statistique Canada, 2013). Encore en 2020, les étudiants autochtones sont sous représentés et sous-accompagnés lorsqu’ils finissent par accéder aux études postsecondaires. C’est à croire que c’est dangereux de laisser un Autochtone s’instruire.

Trop peu nombreux, il est de notre devoir, étudiantes et étudiants autochtones, de nous retrousser les manches, de nous entraider et surtout de persévérer.

C’est avec ce que nous apprenons que nous pourrons nous faire valoir en tant que peuple, que nous pourrons transmettre notre histoire et notre culture. Ils ont peur de notre courage et de notre détermination, mais servons-nous-en pour faire un monde meilleur. On ne peut réécrire l’Histoire, mais on peut inventer la suite. À nous de faire l’Art, la musique, la litté-rature ou encore la poésie, pour nos générations futures.