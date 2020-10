La Loi sur les Indiens, l’angle mort du Québec?

La nationalisation de l’électricité a maintenant des retombées pour l’ensemble du territoire dont nous pouvons être fiers. Bien que tardivement, le Québec considère les nations autochtones d’égal à égal et en partenaires sociaux. Les grands barrages et le transport hydroélectriques en ont été le creuset et entraîné un partage plus équitable de nos ressources naturelles et de la coopération dans la gestion durable du territoire. Mais peut-on dans leur foulée reprocher au seul ROC les affres de la Loi sur les Indiens de 1879, alors qu’elle fut un prétexte pérenne de non-intervention provinciale, sinon de négligence institutionnelle et sociale. Nos lois dans les secteurs des forêts, des mines et des transports ont-elles été plus généreuses et soucieuses de ce partenariat, ce qui suggérerait un champ historique de compétence provinciale ? Mais qui ne dit mot consent, et faire de la problématique actuelle un tiers-monde canadien ne saurait en monopoliser l’injustice. Alors que notre déni actuel du racisme systémique serait comparable à notre aveuglement volontaire passé de l’inégalité socio-économique des peuples autochtones.