Quelle bêtise!

« La démocratie, c’est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises. » – François Mitterrand

C’est l’histoire de la dame, Colette Mercier, qui se présente en voiture à la frontière américaine pour aller à New York voir sa fille qui vient d’accoucher.

Le douanier américain lui refuse d’entrer aux États-Unis prétextant que ce n’est pas une raison essentielle (première bêtise). Elle fait demi-tour puis revient à la frontière canadienne précisant qu’on ne la laisse pas entrer aux États-Unis. Le douanier canadien lui dit qu’elle doit se mettre en quarantaine puisqu’elle revient des États-Unis (deuxième bêtise). Voilà un bel exemple de toute cette bêtise qui gravite autour de ces consignes sanitaires qui finalement relèvent plus du ridicule que de l’intelligence. Le premier ministre devrait envoyer une lettre d’excuse à cette dame et lui offrir un billet d’avion pour New York. On peut aller à New York en avion, mais pas en voiture (troisième bêtise).