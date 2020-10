Assurance maladie et crise d’Octobre

Dans les rappels des événements de la crise d’Octobre, il vaut sans doute la peine de se souvenir d’une retombée heureuse de ces événements, la seule sans doute. En effet, en parallèle avec les péripéties de l’action du FLQ se déroula une importante grève des médecins spécialistes du Québec. Rappelons le cours des choses : le nouveau ministre de la Santé, Claude Castonguay, dépose alors un projet de loi instaurant l’assurance maladie au Québec, qui devait entrer en vigueur le 1er novembre 1970. Les médecins du Québec — et les assureurs — sont violemment opposés à ce projet. Le 8 octobre, les médecins spécialistes du Québec se mettent en grève (on ne s’étendra pas ici sur le niveau d’horreur d’une grève des médecins dans une société, avec les opérations suspendues, etc.). Or, le 5 octobre précédent, il y eut l’enlèvement de James Cross par la cellule Libération. Lors de cette première journée de grève se déroula la lecture du manifeste du FLQ à la télévision.

À ce moment, le premier ministre Robert Bourassa était bien plus préoccupé par la grève des spécialistes que par l’enlèvement de ce diplomate. À l’époque jeune recherchiste à l’Assemblée nationale, je me souviens qu’il vint nous dire : « Au Québec, on ne peut pas “traverser” les médecins. » Le terme « traverser » est un terme de négociation syndicale. Il est clair qu’il s’apprêtait à céder devant leurs revendications.

Mais le 10 octobre suivant, enlèvement de Pierre Laporte. L’escalade changeait tout : la grève des médecins se retrouva en page 6 des journaux. En parallèle avec les événements de la crise d’Octobre, l’Assemblée nationale adopta le 15 octobre une loi spéciale forçant le retour au travail des médecins, sous peine d’amendes féroces. Le président des médecins spécialistes eut beau prétendre que cela causerait l’exode de 1300 de ses confrères, on passa la loi et la grève fit long feu. Et les événements de la crise d’Octobre suivirent leur cours.

Des années plus tard, Claude Castonguay exprima l’opinion que, sans la crise d’Octobre, le régime d’assurance maladie n’aurait pas pu être instauré, tellement le lobby des médecins était puissant et leurs moyens d’action, intenses.