De l’utilité pratique de la sémantique

Le refus (systématique !) de M. Legault de prononcer les mots « racisme systémique » sous prétexte que ce concept ne ferait pas l’unanimité crée une nuisance inutile dans la mise en route d’une meilleure communication avec les nations autochtones du Québec. Ce blocage sémantique est d’autant plus insensé que le premier ministre, qui n’est pas un imbécile, est certainement sincère dans sa volonté d’améliorer radicalement et concrètement la situation selon les recommandations de la commission Viens. Au cours du fameux débat présidentiel américain, Trump se vantait d’avoir aboli un programme de formation en matière de sensibilité aux questions raciales : pour lui, c’était de l’argent dépensé à promouvoir une haine des États-Unis. Joe Biden répliqua que cela était bien sûr faux et ajouta ce qui devrait inspirer notre premier ministre : « le fait est qu’il y a de l’insensibilité raciale. Les gens doivent prendre conscience de ce que les autres ressentent, de ce qu’ils trouvent insultant, de ce qui est dévalorisant pour eux ». Si on veut chez nous lancer des échanges fructueux, il serait intelligent de prendre comme point de départ la façon dont les interlocuteurs (et tellement d’observateurs) voient et nomment le problème. Alors, un déblocage sémantique me semblerait une clé nécessaire pour commencer à surmonter bien des antagonismes. La sincérité du gouvernement dans sa volonté de renouveau apparaîtrait alors tellement plus convaincante.