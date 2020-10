Porter un masque à l’école et se tenir loin? Y a rien là!

Vous allez sans doute me dire : « Encore une vieille qui parle et qui ne comprend rien aux jeunes. » Eh bien oui, je vais parler. Pourquoi ? Parce que je suis surprise de voir l’affolement causé dans notre société parce que nos jeunes devront porter le masque en tout temps à l’école et respecter la distance requise. Et alors ? Ils sont chanceux, ces jeunes. Ils peuvent encore aller à l’école (si c’est respecté), envoyer des textos, regarder des vidéos, recevoir des cours à distance, etc.

Rappelons-nous la Seconde Guerre mondiale, où des milliers de jeunes ont été tués par les bombardements, sont allés dans des camps de concentration, ont perdu leurs parents. On ne leur a pas demandé si ça allait les contrarier, s’ils allaient être capables d’étudier quand même.

Pensons à ces jeunes dans plusieurs pays qui n’iront jamais à l’école et doivent travailler dès leur prime jeunesse, vivent dans un climat de violence perpétuelle. On les plaint ? On leur demande s’ils vont survivre à des périodes difficiles, parfois plus longues que prévu ?

J’ai plusieurs grands petits-enfants. Adolescents, jeunes adultes, etc. Je leur fais confiance et suis fière d’eux. Je sais qu’ils comprennent que la pandémie est une tragédie mondiale qui tue de manière plus insidieuse et moins bruyante que les bombes, mais qui tue quand même. Ils savent que le bien commun passe avant notre petit confort et nos habitudes bien ancrées. Peut-être même vont-ils donner l’exemple à certains adultes qui font fi des recommandations de nos dirigeants parce que ça dérange.

Alors, je répète : porter un masque et se tenir loin… y a rien là !