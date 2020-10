Injustice au tennis

Pourquoi les jeunes qui sont dans le sport-études au tennis peuvent-ils continuer à s’entraîner alors que des jeunes qui vont à l’école et s’entraînent en privé après l’école ne peuvent pas le faire ? C’est injuste. Cela crée un net avantage pour

certains jeunes au détriment d’autres. On privilégie des gens ? Mais sur quelle base ?

Vous le savez, trois semaines dans un sport sont une éternité. Pourquoi le gouvernement privilégie-t-il des groupes au détriment d’autres ? Pourquoi interdire le privé et non le sport-études ? Pourquoi ne pas tout permettre ou ne rien permettre ? En cours privé, un jeune est bien à deux mètres de distance non ?

Est-ce vraiment ce que le gouvernement veut ? Créer, même dans une zone rouge, des sportifs avantagés plus que d’autres ?

Tout le monde doit être au même niveau dans un même sport. Pourquoi, n’est-ce pas le cas au tennis ?