Des excuses sont requises pour la crise d’Octobre

En réaction au texte de l’ancien sénateur libéral André Pratte, dans lequel il souhaite que les felquistes toujours de ce monde s’excusent de leurs actions passées, je suis d’avis qu’il fait fausse route. En effet, il serait pour le moins étrange que, 50 ans plus tard, ces révolutionnaires disent soudainement « excusez-nous d’avoir voulu équilibrer les rapports sociaux au Québec ». Dans ce contexte, doit-on s’attendre du dominé, dès lors qu’il relève la tête, qu’il se confonde en excuses ?

Comme l’ancien éditorialiste de La Presse le souligne, « les grèves et les manifestations turbulentes se succédaient » dans les années précédant les événements d’octobre 1970 ; or, il a été maintes fois démontré que ce sont les inégalités économiques et les injustices sociales qui furent à l’origine de ce climat propice à une lutte des classes, et que celle-ci s’inscrivait dans un contexte international où les soulèvements populaires étaient fréquents. M. Pratte ne dit rien de cela dans sa « version tronquée » des événements.

Pourtant, c’est ce contexte d’iniquités qui a fait naître les différentes vagues du FLQ au fil des années. Vu d’aujourd’hui, tout cet épisode peut paraître insensé, sans doute parce que les temps ont changé et que les réformes se sont succédé pour corriger un certain nombre de situations qui étaient inacceptables.

Pour ce qui est du meurtre odieux de Pierre Laporte, c’est sans doute René Lévesque qui a le mieux exprimé la répulsion que cette violence inutile a engendrée chez les Québécois ; il suffit de revoir les reportages de l’époque pour constater à quel point il réprouvait ces méthodes. Malgré cela, Lévesque a souvent observé qu’il ne fallait pas confondre les symptômes avec la maladie.

Oui, monsieur Pratte, des excuses sont requises, et elles doivent venir de ceux qui ont choisi d’intimider la population du Québec en suspendant ses droits sans motif véritable.