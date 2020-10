Boissons énergisantes et effort physique

Difficile pour les auditeurs d’Occupation double de manquer le placement de produits de ses commanditaires. En effet, les boissons ont la palme dans cette émission populaire qui véhicule des pratiques de consommation qui laissent croire aux jeunes que toutes les occasions sont bonnes pour boire, notamment une boisson énergisante. La consommation de ces bonbons liquides stimulants est loin d’être banale et surtout avant ou pendant un effort physique.

Lors de l’épisode 14, avant d’effectuer une course à obstacles, l’animateur offre aux concurrentes « une petite boisson, question de vous donner de la bonne énergie… ! ». Dans une mise en scène bien calculée, le temps de la décapsuler et d’en boire, les deux concurrentes s’entendent pour dire : « C’est ça que ça me prenait… J’suis prête à tout ! », puis elles s’élancent pour affronter le parcours. Un parcours où la marque de boisson énergisante est placardée de manière abusive et devient indissociable de la pratique de l’activité physique. Cette publicité déguisée est irresponsable, voire très dangereuse.

De telles stratégies commerciales encouragent bel et bien la consommation risquée d’un produit loin d’être anodin. L’énoncé de position de l’Association québécoise des médecins du sport et de l’exercice est d’ailleurs très clair : il n’est pas recommandé de prendre une boisson énergisante avant, pendant ou immédiatement après la pratique d’activités sportives. Santé Canada le déconseille aussi.

En 2018, suivant le décès de Zachary Mitchell, la coroner Pascale Boulay avait formulé une recommandation voulant que la réglementation de la vente de boissons énergisantes s’inspire de celle qui s’applique au tabac.

L’an dernier, l’émission Enquête levait le voile sur les méfaits des boissons sucrées énergisantes, à travers un reportage choc où le gouvernement caquiste s’engageait à agir, notamment sur la vente de ces produits aux moins de 16 ans et à travers un comité de travail. Il est temps que le gouvernement encadre la promotion des boissons sucrées et énergisantes et envoie un message clair à la population quant à leurs effets néfastes.