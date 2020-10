Des milliards pour un pipeline? Mauvais choix

En 2018, le gouvernement Trudeau a acheté l’oléoduc Trans Mountain, un projet d’expansion massive de combustibles fossiles qui ne bénéficie pas de l’accord de groupes autochtones et qui serait un désastre pour notre climat.

De plus, cet oléoduc coûte des dizaines de milliards de dollars en pleine pandémie mondiale et récession économique. Imaginons tout ce que nous pourrions faire avec cet argent. Pour une partie infime de cette somme, le gouvernement Trudeau pourrait mettre fin, une fois pour toutes, aux avis d’ébullition d’eau dans les communautés autochtones. Pour moins d’un milliard de dollars, le gouvernement Trudeau pourrait offrir de l’équipement de protection personnelle aux enseignants et aux travailleurs du système scolaire pour les protéger du virus.

Nous vivons un moment charnière. Le gouvernement doit faire preuve de courage et doit faire d’une relance verte sa priorité pendant cette période d’épreuve. Un plan de relance qui nous permettrait de mieux reconstruire est un plan qui investirait dans nos communautés et nous aiderait à résister à ce que l’avenir nous offre. Investir dans un pipeline qui détruit le climat va dans le mauvais sens.