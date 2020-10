Contamination et transports publics

Les transports publics contribuent-ils actuellement à la propagation du coronavirus ? Où en est le « 15 personnes » par autobus urbains ? Où en est le « un par taxi » au transport adapté ?

Depuis l’obligation de porter le masque dans les transports publics urbains et adaptés, les transporteurs ont « décrété » que la distanciation n’était plus nécessaire. Plutôt que de repenser leurs réseaux de transport en fonction de la présence de la COVID-19, on veut retrouver les services comme avant, pour retrouver le plus de rentabilité possible. Des instances lui demandent même d’optimiser ! La Santé publique continue ses recommandations sur la distanciation, et le gouvernement, dont notre premier ministre Legault, demande aussi instamment à la population de « chercher » à pratiquer partout la distanciation, quand on n’est pas dans sa bulle familiale. Pourquoi le transport en commun, qui est tout sauf une « bulle » et où il n’est pas possible de faire des traçages, ne se sent-il pas aussi concerné par cet effort de guerre, de même que le transport adapté, où la clientèle est vulnérable et avec de grands facteurs de risque ?

Nos deux gouvernements viennent d’annoncer d’autres subventions aux transports collectifs. Serviront-ils à améliorer les moyens pour « PRÉVENIR » la contamination ?