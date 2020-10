Se masquer le visage dans la face cachée de la vertu

Comment peut-on impunément ne pas tenir compte de l’autre, des autres ? Oui, on peut taper sur les tartelettes de M. Arruda, sur les faux pas du ministre de la Santé, sur les maladresses de M. Legault.

Mais nous, où avons-nous merdé pour nous retrouver confinés encore une fois ?

Je ne parle pas de tout le réseau de la santé qui se dévoue, s’essouffle et soutient à bout de bras le moral de ses malades et qui se retrouvera bientôt aux soins intensifs dans nos hôpitaux parce que l’ignorance et la bêtise tapent sur le système à un moment donné.

Je ne parle pas des enseignants qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles pour permettre à nos enfants de vivre en société, ni des élèves pour qui il est essentiel de retourner à l’école pour de multiples raisons.

Je ne parle pas de tous ces travailleurs qui relèvent leurs manches pour maintenir un semblant de vie normale.

Je ne parle pas des vieux qui regardent par la fenêtre de leur écran de télé une partie de leur monde s’enivrer

d’insouciance et s’étourdir le temps de la belle saison.

Nous avons échoué.

Parce que, dans les rues,

des manifestants s’entêtent à revendiquer l’impossible libre choix de porter ou non un couvre-visage en public.

Parce que des inconscients se regroupent par dizaines, par centaines, pour faire la fête, parce qu’ils se croient invincibles.

Parce que des funambules, sur leur mince fil conducteur, jonglent avec un faux débat sur le mal qui tyrannise notre monde.

Parce que des insouciants se passent les microbes en crachant leurs fausses notes dans des haut-parleurs, irrités par des voix effrontément discordantes.

Encore une fois, la Santé pu-blique et le gouvernement ont débarqué dans nos vies pour en restreindre la « libarté ». Parce que des taouins, il y en aura toujours. Je le sais parce que je n’ai plus vingt ans depuis longtemps. Mais je sais aussi que la réussite repose sur les épaules de toute la communauté.

Victimes collatérales, les cinémas, le monde des arts, les restaurants, les bibliothèques et les autres feront les frais de nos dérapages. Vous avez fait vraiment votre possible. Comme je le dis à mes enfants lorsqu’ils sont injustement traités : « Vous n’êtes pas responsables de ce qui vous arrive. La vertu et le mérite ne sont pas toujours conciliables et récompensés. » Vous nous manquez déjà, Mesdames et Messieurs de l’art de la scène et de la table. J’attendrai avec impatience nos retrouvailles.

Je vous lève mon chapeau.